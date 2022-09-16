Военный эксперт прогнозирует, что Россия сделает "жест доброй воли" на Херсонском направлении

На Херсонском направлении у оккупационных войск может произойти новый "жест доброй воли", который российское командование назовет передислокацией.

Такое мнение в эфире "FreeДом" высказал военный эксперт Денис Попович.

"На Херсонском направлении скорее всего будет "жест доброй воли", который плавно может перейти в "передислокацию", как это назовет российское командование. Сейчас там очень ползучее наступление украинской армии. Мы видим сообщение, что мы продвигаемся на какое-то количество километров. Там не будет таких прорывов, как в Харьковской области, поскольку этому не способствует местность и концентрация сил российской армии. Поэтому там ситуация более тяжелая для ВСУ", — отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что ВСУ взяли под артиллерийский огонь все правобережье и основные узлы коммуникаций оккупантов – мосты через Днепр и Ингулец. Поэтому там большие проблемы у РФ с логистикой.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 205-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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