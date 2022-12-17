Военный эксперт прогнозирует "снарядный голод" в армии РФ: изменит ли это течение войны

Из-за того, что российская армия активно использует снаряды, в феврале 2023 года она будет ощущать голод. Тогда Силы обороны получат преимущество над оккупантами в артиллерийских боях.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он отметил, что сейчас российские военные производят 15-20 тысяч выстрелов в сутки, тогда как производить 4-5 тысяч, но если сконцентрируют на этом все силы, то смогут производить 6-7 тысяч. То есть, по его словам, в два-три раза должно упасть количество выстрелов.

"Взять эти снаряды им просто нет откуда. Страны, которые еще хотя бы им помогают, боятся передавать России такого типа вооружения. С одной стороны, сами боятся остаться без снарядов, а с другой стороны боятся попасть под санкции. Скорее всего в конце января — начале февраля Россия начнет ощущать снарядный голод", — отметил военный эксперт.

Напомним, бывший командующий сухопутными войсками Республики Польша, экс-замминистра обороны Польской Республики генерал Вальдемар Скшипчак считает, что благодаря сотрудничеству с другими странами российская армия восстанавливает свои боевые возможности.

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