Военный эксперт прокомментировал противоречивый обзор The Washington Post о состоянии ВСУ на сегодня

Материал The Washington Post о якобы неудовлетворительном состоянии украинских войск на сегодняшний день можно назвать "ИПСОшным или профнепригодным".

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

“Я прочитал этот материал в подлиннике. Там было десятки абзацев о том, как все плохо у Вооруженных сил Украины, как они не могут совершать полноценное контрнаступление, как не хватает профессионального ресурса", — сказал огладач.

Основывались авторы обзора, по словам Коваленко, только на интервью названных и не названных лиц, которым "следует доверять".

"Но самое главное — это лишь одна строка, что полную картину боеспособности Вооруженных сил Украины сейчас увидеть трудно. Вот собственно и все. The Washington Post фактически снял с себя ответственность за весь тот материал, который он опубликовал. Журналисты не провели детальной аналитики ситуации в зоне боевых действий и не только в зоне боевых действий, но и за ее пределами, они основывались на мнении", — добавил эксперт.

Он сообщил, что россияне снимают с консервации танки Т-62, отправляют в зону боевых действий БТР 50П 1950-х годов, используют гаубицы 1943-1949 года производства.

"Они (россияне — ред.) на сегодняшний день имеют такие колоссальные потери в технике, что не способны производить ее для того, чтобы компенсировать эти потери. Они вынуждены консервировать советские запасы и исключительно благодаря советским запасам сейчас воевать. В свою очередь мы получаем современную технику". Это о многом свидетельствует. Мы технически, а именно качественно превосходим сегодня противника. К сожалению, пока не количественно. Но в какой-то момент этот перелом наступит", — уверен Коваленко.

Напомним, издание The Washington Post предоставляет информацию о том, что ВСУ понесли большие потери, и теперь западные чиновники вроде бы подвергают сомнению готовность к весеннему контрнаступлению и освобождению территорий от оккупантов.

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