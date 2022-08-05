Военный эксперт рассказал, чего не стоит ждать контрнаступления и посоветовал быть готовыми к войне на года

Истощение – это умнейшая тактика, заверил военный эксперт Петр Черник в эфире марафона «Единые новости» в слоте ТСН.

«Я наверняка тот эксперт, который не оперирует риторикой контрнаступление. Имея основательное военное образование еще из курсантского скамьи, помню, что "А" – наступление – это очень сложная операция. Наступать гораздо труднее, чем обороняться. Наступление должно происходить на каком-то участке, этот участок имеет определенные характеристики. Наступление – это не менее 10-15 километров. Сейчас мне трудно представить, как на такой участке нам сейчас совершать это контрнаступление», — говорит он.

Также он напомнил, что сейчас на 95% эта война артиллерии, так что не разумно бросать бойцов под снаряды, которых у противника многовато.

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«У противника она есть. Давайте не очаровываться, по меньшей мере 5 тысяч рабочих стволов у них есть. А артиллерийский безлимит у них не исчерпаем. Снаряд не такая технологическая вещь. Это кусок железа и пороха. Сталеварные заводы у них есть, металлорежущие станки – 38 тысяч, еще со времен первого ленд-лиза, именно для этого их и снабжали. А порох – это целлюлоза. Целлюлоза – это дерево. По дереву они на первом месте в мире по запасам. Так что бросать в штыковые атаки нашего бесценного солдата – это не мудро. Только поступательными, маленькими шагами вытеснения противника», — убеждает Черник.

И добавляет, что, по его мнению, не должно быть штурма в лоб, ведь россияне не жалеют и никогда не будут жалеть своего солдата, украинцы себе такого не могут позволить.

Поэтому он советует украинцам набраться терпения, потому что война может продолжаться, год-два, а может и 10 лет. И даже со смертью Путина ситуация не наладит. Нужно, по его словам, чтобы Россия распалась, у нее забрали «ядерное жало» и главное, чтобы изменилось три поколения россиян, то есть 60 лет, и тогда украинцы могут иметь покой от соседа.

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