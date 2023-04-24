Военный эксперт рассказал, чем угрожают ВСУ 120 тысяч мобилизованных в РФ

Военнообязанные могут использовать для доукоплетивания тех частей, которые будут разбиваться украинскими войсками в процессе наступательных действий.

Около 400 тысяч российских военнослужащих уже находятся в районе линии фронта с Украиной. Около 100 тыс. мобилизованных еще на полигонах РФ.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, это пятая часть всей российской армии, которая должным образом не подготовлена и плохо экипирована.

"Их могут использовать для доукоплетения тех частей, которые будут разбиваться украинскими войсками в процессе наступательных действий. Это называется "лотать дыры там, где будет рваться". Это сила, которая вне режима резервов ждет в свое время. Логистическая цепь длинная, поэтому большая проблема для украинских частей они не несут", — отметил Свитан.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в России продолжается скрытая мобилизация, ежемесячно в армию призывают около 20 тыс. солдат – это обобщенная цифра в зависимости от месяца.

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