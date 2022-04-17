Военный эксперт рассказал, что будет, если Россия добьется успеха на Донбассе

Военный эксперт рассказал, что будет, если Россия добьется успеха на Донбассе

Сейчас все говорят о решающей битве за Донбасс.

В Украине идет 53-й день войны против российских оккупантов. После очередных неудач российской армии высшее руководство РФ решило сосредоточить свои усилия на Донбассе.

С каждым днем там ожидается большой бой.

Военный эксперт Юрий Федоров назвал два возможных сценария развития событий в этой борьбе. Об этом он сообщил в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, Кремль не ставит перед собой задачу уйти и закончить войну.

"В последние две недели, по меньшей мере, были пересмотрены стратегические цели войны в Украине. Если изначально ставилась задача захватить Киев и другие крупные города, сместить руководство Украины, поставить на их место новых лояльных к России персонажей, то сейчас эта задача не ставится. Актуальная задача — достичь военного успеха на Донбассе. Все говорят о так называемой решающей битве за Донбасс. Она действительно будет иметь большое значение. По результатам этой битвы будут вести разговор о конкретном содержании договоренностей о перемирии", — отмечает он.

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Эксперт считает, если Россия добьется успеха, тогда, скорее всего, Москва будет ставить вопрос о контроле над всеми оккупированными территориями, в том числе и на юге, и признании независимости так называемых народных республик в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Однако если битву выиграет Украина, то тогда Киев будет ставить вопрос о выводе всех российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля.

Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска готовы к наступлению на Донбасс. По его словам, российское наступление может начаться одновременно в Луганском и Донецком направлениях.

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