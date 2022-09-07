Военный эксперт рассказал, что есть в арсенале КНДР и попадет ли это вооружение в Россию

В США сначала сообщили о покупке РФ миллионов снарядов у КНДР, но позже уточнили, что никаких признаков достижения такой договоренности нет.

Военный эксперт Defenсe Express Иван Киричевский рассказал, что есть в арсенале КНДР и когда это поедет на помощь России для ведения войны против Украины.

Об этом он рассказал 7 сентября в эфире "FreeДом".

"Северная Корея имеет некоторый арсенал, который может быть полезен для ведения войны РФ против Украины. Например, у КНДР очень много танков Т-62 и даже Т-34 в запасе. На бумаге Северная Корея имеет 21 тысячу артиллерийских систем, включая минометы, пушки и РСЗО, в частности БМ-21 "Град" и более ранние советские системе, похожие на "Катюшу".С другой стороны, возможность именно продать и поставить из КНДР России миллионы снарядов преувеличивать не надо, поскольку возникает вопрос, а вообще есть ли у Северной Кореи эти миллионы снарядов, которые можно продать. Даже если на бумаге они есть, они же нужны для обслуживания армии северокорейского режима", — отмечает эксперт.

Более того, Киричевский добавляет, что Россия не смогла договориться с КНДР о покупке даже артиллерийских снарядов из-за высоких цен.

"Опять же у КНДР есть копия баллистической ракеты "Искандер"... Теоретически россияне могли бы вести переговоры о покупке этих ракет у КНДР. Но Северная Корея, когда речь зашла о продаже РФ артиллерийских снарядов калибром в 152 мм, выставила неприемлемые для загнивающей империи условия, что россияне просто не смогли договориться, потому что им имперское величие мешает. Поэтому в Белом доме и возникла оговорка, что нет оснований полагать, что корейцы согласились продать снаряды россиянам", — объяснил он.

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Следует отметить, что в Белом доме сначала сообщили о покупке РФ миллионов снарядов у КНДР, но позже уточнили, что никаких признаков достижения такой договоренности нет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 196-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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