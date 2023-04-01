Военный эксперт рассказал, что в ближайшее время может изменить ситуацию на фронте

Оружие, которое мы получаем в рамках военно-технического сотрудничества с нашими западными партнерами, фактически изменило ход боевых действий.

Если западные союзники продолжат поставлять Украине оружие, ситуация на фронте будет кардинально меняться не в пользу России. В результате руководство РФ придется снимать с хранения старую бронетехнику и отправлять ее на фронт.

Об этом сегодня, 1 апреля, в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, оружие, которое мы получаем в рамках военно-технического сотрудничества с нашими западными партнерами, фактически изменило ход боевых действий.

Россияне искренне рассчитывали на то, что в течение трех дней смогут взять Киев, а через две недели полностью оккупировать всю территорию нашей страны. Но поставки "Хаймарсов", ракет к ним, поставки бронетехники, артиллерийских систем М777 и их аналогов, поставки огромного количества снарядов фактически изменили ход ведения боевых действий", — отметил эксперт.

В частности, поэтому, по мнению эксперта, сегодня можем наблюдать панические настроения главы Кремля Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.

“Они понимают, что при сохраненных ныне темпах поставок вооружений Украине ситуация на фронте изменится еще более критично в пользу негативного прогноза для российской оккупационной армии, действующей в рамках так называемой “специальной военной операции”, – сказал гость эфира.

Эксперт добавил, что также трудно определить какую-нибудь лишь одну эффективную компоненту вооружений, техники или боеприпасов.

«В целом помощь стран, входящих в неформальный клуб Рамштайна, влияет на боевые возможности украинских Сил обороны, кратно их увеличивая. А это значит, что у Путина вообще нет никаких шансов в этом противостоянии», – подчеркнул Селезнев.

Он добавляет, что ныне россияне активно снимают с хранения не только танки Т-62, 1970-х годов выпуска. Но и бронетехнику типа танков Т-54, Т-55, 1948-1958 годов постройки.

“В то же время Украина получает БМП “Мардер”, Брэдли, танки “Челленджер”, танки “Леопард”. Ждем поставки танков "Абрамс". И, по существу, очевидно, что при таком соотношении сил у путинской армии нет никаких шансов, даже если она в момент наступления будет находиться в обороне, и, соответственно, будет иметь более приоритетные позиции», — отметил военный эксперт.

Напомним, заместитель генсека ООН Изуми Накамицу заявила, что на сегодняшний день риск применения ядерного оружия выше, чем когда-либо с момента начала "холодной войны".

Представитель Британии в ООН заявил, что России не удастся ослабить поддержку Украины западными партнерами, несмотря на ядерный шантаж, к которому постоянно прибегает Кремль.

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