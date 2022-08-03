Военный эксперт рассказал, что входит в новый пакет помощи США и как он поможет ВСУ

Это уже будет 17 пакет помощи в сфере безопасности от администрации Байдена.

Снаряды и ракеты, которые США предоставят Украине в новом пакете помощи, могут увеличить огневое влияние подразделений Вооруженных сил Украины в 2-3 раза.

Об этом 3 августа в эфире телемарафона сообщил военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его данным, в последний пакет помощи от США на сумму 550 млн дол. входит 75 тыс. снарядов и 3 тыс. ракет.

"Если это ракеты М31, то они увеличат наше огневое влияние на врага на 50-70 км. Если это будут ракеты М26 – до 45 км. Таким образом мы сможем активно выжигать фронт до глубины 30 тыс. км. Если будут ракеты дальностью 130- 140 км, то мы сможем работать по Крыму, по Крымскому мосту", — заявил он.

Свитан также отметил, что в зависимости от номенклатуры ракет помощь США увеличит огненное влияние на тылы противника в 2-3 раза.

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Напомним, 1 августа в США заявили о решении предоставить Украине еще один пакет помощи в сфере безопасности на сумму 550 млн долл., в него войдут большое количество боеприпасов для HIMARS, а также боеприпасы для артиллерийских систем калибра 155 мм. Это уже будет 17-й пакет помощи в сфере безопасности с того момента, как Байден стал президентом США. В общей сложности на поддержку безопасности Украины уже выделено более 8 млрд долларов.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 161-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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