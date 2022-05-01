Военный эксперт рассказал, действительно ли Россия теряет потенциал, и когда ждать перелома на фронте

Военный эксперт рассказал, действительно ли Россия теряет потенциал, и когда ждать перелома на фронте

Армия России еще имеет значительное количество мобилизационного резерва и к тому же предположения иностранных экспертов, что Россия будет сохранять какое-либо вооружение для возможной обороны, тоже оказались ложными.

Армия РФ – это два миллиона военнослужащих, которые еще не все задействованы в войне с Украиной, отметил военный эксперт Михаил Жорохов в эфире «Единого марафона».

К тому же он подчеркивает, что есть еще скрытая мобилизация, россиян могут вызвать на 10-45 суток, якобы для повышения навыков, но бросать на войну в Украине.

Единственное, на что Путин до сих пор не решился, подчеркивает Жорохов, чтобы привлекать в армию россиян из Москвы и Санкт-Петербурга. Потому что сейчас украинцы уничтожают врага, которого бросили из депрессивных районов России, с ними не считаются, а вот если будут смерти из этих двух городов, это вызовет огласку и сопротивление, будет угроза именно для Путина. «Это два центра – мощные центры сопротивления», – подчеркивает эксперт.

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О том, что в военных РФ паника и деморализация тоже, по словам эксперта, не может быть достаточно правдивыми. Ведь еще с 2014 года в армии страны-агрессорки полный запрет на Сеть, все отслеживается. Солдатам нельзя иметь телефоны с камерами. К тому же мощно трудятся полет работники.

Жорохов подчеркивает, что даже если какие-то подразделения несут большие потери в Украине, их мгновенно выводят, расформовывают, чтобы "цыганское радио" не срабатывало о потерях. Очень мало информации просачивается, все поступает к россиянам преимущественно через телевизор.

Не добрая статистика и о воздушных ресурсах, которыми россияне уничтожают украинские города, отмечает эксперт. Он убеждает, что его коллеги с запада, которые говорили о скором окончании ракет, потому что верили в то, что Россия оставит запас как для защиты своих территорий, так и для возможного нападения на страны НАТО, но, как видно, россияне бросили для захвата Украины все, что имеют. Стягивают остатки со всех уголков страны.

Но, несмотря на все, Жорохов говорит, что очень осторожно можно озвучить, что перелом на фронте начнется после 15 мая. Тогда в полной мере Украина может осваивать все поставки вооружения от партнеров. А пока нашим военным нужно выстоять, отмечает эксперт.

Военный историк Жирохов: сколько резервов осталось у РФ для войны

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