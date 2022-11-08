Военный эксперт рассказал, как американские системы ПВО NASAMS и Aspide помогут Украине

У ПВО NASAMS и Aspide есть по 36 ракет общего залпа, поэтому они значительно помогут закрыть украинское небо от российских ракет. Однако ждать 100% результата не стоит.

Противовоздушные системы NASAMS и Aspide значительно помогут укрепить украинскую ПВО и перекрыть, по меньшей мере, большой областной центр, ведь имеют общий залп в количестве 36 ракет.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник, сообщает 24 канал.

По словам эксперта, NASAMS работает на базе ракеты AIM-120. Две батареи, которые получила Украина – это, по меньшей мере, 36 ракет.

"Это сможет перекрыть оперативное направление, скажем, большой областной центр и серьезно улучшить там работу ПВО... Напомню, что NASAMS – во втором эшелоне прикрывают Вашингтон. Одновременно могут быть выпущены 36 ракет, это очень много... поэтому улучшить систему ПВО они могут", — заметил военный эксперт.

Что касается систем ПВО Aspide, они работают на базе американской ракеты AIM-7 Sparrow и имеют рабочую зону в пределах 35 километров. Несмотря на то, что технико-тактические характеристики этой системы несколько хуже NASAMS или IRIS-T, они смогут значительно усилить украинскую ПВО.

"Эти системы взаимоинтегрируются и участок неба существенно прикрывают. Поэтому наша ПВО качественно нарастает. Однако акцентирую, 100% закрытия неба не бывает в принципе", — подчеркнул Черник.

Напомним, в Украину в рамках военной помощи от западных союзников прибыли системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide. В Минобороны заявили, что новое оружие значительно усилит ВСУ. Как именно – читайте в материале ТСН.ua.

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