Военный эксперт рассказал, как долго оккупанты еще продержатся на правом берегу Херсона

Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, как долго россияне смогут продержаться в Херсоне и на временно оккупированных территориях правого берега Днепра.

По словам Жданова, оккупанты завозили снаряды в Херсонскую область в течение полугода. Несмотря на то, что вся логистика врага на Южнобужском направлении уже нарушена, у российских солдат до сих пор есть большие запасы БК.

Об этом Жданов рассказал на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что, несмотря на то, что наши бойцы бьют по складам БК оккупантов, у врага остается большое количество снарядов. И эти запасы пополняют.

"Они как муравьи. На лодках, по несколько ящиков, пытаются перевозить те боеприпасы, на понтонах тащат эти боеприпасы, а мы пытаемся их топить... И вот только когда тех снарядов, что они перекидывают через Днепр, будет гораздо меньше, тех, которые тратят каждый день, и их запасы начнут иссякать", – отметил Жданов.

По его словам, благодаря своим огромным запасам оккупанты смогут продержаться на правом берегу еще месяц. Собственно, именно из-за этих запасов оккупантов украинские защитники вынуждены "топтаться".

"Припасов у врага хватит еще надолго, но ВСУ находят склады россиян, а затем туда "что-то прилетает". Но для полного уничтожения оккупантов на правом берегу понадобится время", — отметил Жданов.

Напомним, украинские военные на юге во время наступления на Херсон выполняют три основных задачи, чтобы избежать сложных и кровопролитных боев внутри города.

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