Обстрелы Запорожской АЭС: Жданов рассказал о "хитрости" оккупантов и куда пойдет радиоактивное облако

В случае несанкционированного выброса на ЗАЭС по прогнозу погоды на 29 августа радиоактивное облако пойдет на Крым, Ростовскую область и Кубань.

Российские войска, захватившие Запорожскую атомную электростанцию, намеренно обстреливают ее территорию с таким расчетом, чтобы пожар не возник в опасном для оккупантов месте.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сложный технологический процесс на атомной станции не позволяет российским оккупантам просто отключить рубильник, чтобы остановить работу Запорожской АЭС. А их обстрелы являются заранее просчитанными провокациями.

"Они стреляют и прячутся в безопасные места от своих же разрывов, зная точно, где они будут", — утверждает Жданов.

Эксперт отметил, что действиями оккупантов на ЗАЭС руководит генерал войск радиологической, химической и бактериологической защиты Васильев, который является специалистом в плане обращения с радиологическими веществами, и направляет обстрелы таким образом, чтобы снаряд, не дай бог, попал не туда и пожар не был устроен в опасном месте.

В то же время, Жданов подчеркнул, что в случае несанкционированного выброса, по прогнозу погоды на 29 августа, радиоактивное облако пойдет на Крым, Ростовскую область, Кубань и Кавказ.

Напомним, российские военные завезли в временно оккупированный Мелитополь Запорожской области химические лаборатории и готовятся к новым провокациям на ЗАЭС. Посредством этих лабораторий россияне планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на Запорожской АЭС.

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