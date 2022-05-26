Военный эксперт рассказал, как и в каком соотношении Украине поступает оружие

Военный эксперт Олег Жданов поделился информацией о том, как и когда Украина получит оружие в рамках лендлиза и начнет контрнаступление.

В конце июля – в августе Украина может формировать боевую группировку для контрнаступления с западными образцами оружия, которые поступят в пределах лендлиза.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона "FreeДОМ".

"Пакет помощи на 700 млн долларов, объявляемый Джо Байденом содержал артиллерийские системы и комплект беспилотников для этих артиллерийских систем. Беспилотники не ударны, они разведывательны. Задача оператора беспилотника найти цель и зафиксировать ее. Беспилотник имеет возможность определять ее координаты. боевые комплексы могут наносить удары Относительно радаров Давайте вспомним 2014 год, когда нам США поставили радары AN/TPQ — 38, 36, 17. Отличались они лишь дальностью обнаружения: 5, 10, 50 км Что они делают? сектора, если там появляется оружие или миномет, то первый выстрел из этого оружия засекается радаром и с помощью математики высчитывается место, откуда вылетел снаряд. современнее. Как только появились координаты, это уже цель для огневых подразделений", — пояснил он.

Также Жданов прокомментировал время на обучение работе с оружием и начало контрнаступления ВСУ:

"Время учиться – минимальное. Мы уже знаем эти радары. Мы работаем с ними с 2014 года. Операторов беспилотников у нас достаточно. Нужно будет только переучить с одной модели на другую. Начать обслуживать оружие нужно до недели. Это уже будут профессионалы. Если мы Говорим о вооруженных расчетах: обучение работать с самоходными артиллерийскими установками будет длиться до двух недель, поэтому все зависит от сроков поставок, у нас есть дата, от которой мы можем отсчитывать: американская пресса сообщила, что накануне подписания закона о финансировании лендлиза в США началась отгрузка техники. согласно лендлизу. За 4-5 недель суда дойдут до Европейского континента и неделю по Европе. В дальнейшем две недели на учебу. Выходит два месяца. В конце июля — в августе мы можем формировать боевую группировку для контрнаступления с западными образцами оружия".

До этого в Украине длится два параллельных процесса: процесс военно-технической помощи от западных партнеров (формат "Рамштайн") и есть лендлиз. По его словам, помощь от стран-партнеров поступает и сегодня. Эта помощь позволяет поддержать нашу армию.

Напомним, военный эксперт объяснил, как западное оружие повлияет на ход боевых действий в Украине.

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