Военный эксперт рассказал, как изменилась ситуация в Бахмуте

ВСУ пока не могут прижать наемников из-за мокрой почвы, которая не позволяет задействовать на фронте тяжелую технику.
У наемников главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина возникла проблема с флангами. В частности, они застряли на линии обороны от Временного Яра до Константиновки и не могут развернуться.
Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.
По его словам, ВСУ сегодня сдерживают россиян от выхода на Славянск, Дружковку, Краматорск и Константиновку, поэтому оборона города столь важна для ВСУ. Несмотря на это, "вагнеровцы" не собираются покидать это направление.
"Не успевают российские фланги. Они уперлись в линию обороны от Временного Яра до Константиновки по левому флангу, по правому флангу от Северска до Белогоровки, вернуть они не могут. Поэтому продвижение ОПГ Пригожина может быть в любой момент подрезано ударами на Попасную со стороны Белогоровки (с северо-востока) и с запада – со стороны той же Константиновки” – указал он.
Эксперт отмечает, что ВСУ пока не могут прижать наемников из-за мокрой почвы, которая не позволяет задействовать на фронте тяжелую технику.
"Не успевают российские фланги. Они уперлись в линию обороны от Временного Яра до Константиновки по левому флангу, по правому флангу от Северска до Белогоровки, вернуть они не могут. Поэтому продвижение ОПГ Пригожина может быть в любой момент подрезано ударами на Попасную со стороны Белогоровки (с северо-востока) и с запада – со стороны той же Константиновки” – указал он.
Напомним, ожесточенные бои в Бахмуте Донецкой области и вокруг него продолжаются уже не один месяц. Оккупантам не удается захватить его. Зато украинские защитники продолжают сражаться за каждый метр земли в городе.
Читайте также:
- Контрнаступление ВСУ: Зеленский ответил, достаточно ли у оружия Украина
- МИД Украины выразил протест Польше и ЕС из-за запрета украинского зерна
- Сопротивление продолжается: бойцы ВСУ показали фотографии из города-крепости Бахмута