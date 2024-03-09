Военный эксперт рассказал, как Украина может кардинально изменить ситуацию на фронте

Военный эксперт Петр Черник рассказал о необходимых факторах для перелома ситуации в поле боя в пользу ВСУ.

Ситуация на поле боя остается сложной. Для того чтобы вернуть инициативу Вооруженным Силам Украины необходимо согласование целого ряда важных факторов. В частности, едва ли не самым главным рычагом, способствующим перелому в войне, является оружие в большом количестве.

Об этом военный эксперт Петр Черник рассказал 24 каналу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение ракет Taurus могло бы изменить ход войны с российскими оккупантами. В Министерстве обороны Германии считают наоборот и в очередной раз утверждают, что ни немецких солдат, ни дальнобойных ракет Taurus в Украине не будет.

"Зеленский на 100% правильно понимает ситуацию: достаточное количество дальнобойных ракет разного класса – Taurus, Storm Shadow и особенно ATACMS – серьезно меняет ситуацию. Особенно для Крымского моста", – подчеркнул Петр Черник.

В Германии имеется всего 600 ракет Taurus. Так что если их и передадут Украине, то небольшое количество – не более 40 единиц. Конечно, это было бы неплохо, ведь с помощью них можно было бы уничтожить огромный вражеский состав БК или аэродром армейской авиации.

"Для того, чтобы все переломить, нужно тысячу и больше разных ракет. Есть еще один нюанс. Не существует "вундерваффе", то есть чудо-оружия. Война и ее перелом – это гармонизация огромного количества самых разных факторов. В первую очередь это работа родов и войск", – объяснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что для достижения максимального результата на поле боя необходим комплексный подход. Речь идет о сочетании как можно большего количества ЗРК, достаточном количестве авиации и ракетно-бомбовой нагрузки к ним, наличия дальнобойного оружия и средств РЭБ.

"Дойдем ли мы к этой точке? Я в этом уверен. Единственное, я не возмусь прогнозировать, когда это произойдет", – добавил Черник.

Напомним, ранее военная экспертка Дара Массикот также заявила, что Вооруженные силы Украины критически нуждаются в неотложной помощи Запада, чтобы предотвратить плохое развитие событий на фронте против хорошо обеспеченной снарядами России.

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