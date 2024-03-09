Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военный эксперт рассказал, как Украина может кардинально изменить ситуацию на фронте

Военный эксперт рассказал, как Украина может кардинально изменить ситуацию на фронте

Война в Украине / Фото: Associated Press

Военный эксперт Петр Черник рассказал о необходимых факторах для перелома ситуации в поле боя в пользу ВСУ.

Ситуация на поле боя остается сложной. Для того чтобы вернуть инициативу Вооруженным Силам Украины необходимо согласование целого ряда важных факторов. В частности, едва ли не самым главным рычагом, способствующим перелому в войне, является оружие в большом количестве.

Об этом военный эксперт Петр Черник рассказал 24 каналу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение ракет Taurus могло бы изменить ход войны с российскими оккупантами. В Министерстве обороны Германии считают наоборот и в очередной раз утверждают, что ни немецких солдат, ни дальнобойных ракет Taurus в Украине не будет.

"Зеленский на 100% правильно понимает ситуацию: достаточное количество дальнобойных ракет разного класса – Taurus, Storm Shadow и особенно ATACMS – серьезно меняет ситуацию. Особенно для Крымского моста", – подчеркнул Петр Черник.

В Германии имеется всего 600 ракет Taurus. Так что если их и передадут Украине, то небольшое количество – не более 40 единиц. Конечно, это было бы неплохо, ведь с помощью них можно было бы уничтожить огромный вражеский состав БК или аэродром армейской авиации.

"Для того, чтобы все переломить, нужно тысячу и больше разных ракет. Есть еще один нюанс. Не существует "вундерваффе", то есть чудо-оружия. Война и ее перелом – это гармонизация огромного количества самых разных факторов. В первую очередь это работа родов и войск", – объяснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что для достижения максимального результата на поле боя необходим комплексный подход. Речь идет о сочетании как можно большего количества ЗРК, достаточном количестве авиации и ракетно-бомбовой нагрузки к ним, наличия дальнобойного оружия и средств РЭБ.

"Дойдем ли мы к этой точке? Я в этом уверен. Единственное, я не возмусь прогнозировать, когда это произойдет", – добавил Черник.

Напомним, ранее военная экспертка Дара Массикот также заявила, что Вооруженные силы Украины критически нуждаются в неотложной помощи Запада, чтобы предотвратить плохое развитие событий на фронте против хорошо обеспеченной снарядами России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация