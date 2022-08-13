Военный эксперт рассказал, как украинская армия готовится к зиме

В Офисе президента не раз говорили о том, что активную фазу войти следует закончить к зиме, ведь это время года тяжелое.

Впрочем, в Украине все же готовятся к разным возможным сценариям. По словам военного эксперта Петра Черника, в этом направлении руководство страны прилагает максимальные усилия.

Об этом эксперт рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, в первую очередь речь идет об утеплении украинских военных. Черник говорит, что все необходимые комплекты обмундирования поступают в войска.

"Я уверен: когда будет необходимо – все дойдет до нашего воина. Надо понимать, что зима – это действительно трудный период. Надо готовиться к обогреву не только всей страны, но и нашего воина. Практика, действующая у нас с 2014 года, выработка огромного количества так называемых буржуек имеет право на жизнь", — сказал эксперт.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, не будучи к нему подготовлена. Войска начали наступление, не сформировав ударных группировок.

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