Военный эксперт рассказал, какие направления будут самыми трудными для ВСУ во время контрнаступления

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению, впрочем, это должно произойти неожиданно.

О том, какие направления будут наиболее сложными для наступления ВСУ, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, сейчас на нашей территории находится 375 тысяч военных и 6 тысяч один тяжелой техники.

“Многие говорят, что приоритетом должно быть южное направление, потому что очень важно отрезать Крым, группировку российских войск от поставок по суше из материковой части России. То есть перерезать этот коридор, выйти на побережье Азовского моря. Таких прогнозов много, и мы понимаем, что это будет очень важно. Но не факт, что именно такое контрнаступление мы планировали, и что именно эти планы разработал наш Генштаб", — говорит Гетьман.

Он утверждает, что одно контрнаступление, даже мощное и такое, к которому мы уже не один месяц готовимся, не может привести к тому, что мы победим в этой войне и освободим все наши территории.

"Наступление имеет определенные сроки, определенную цель, рубежи, на которые мы должны выйти. После этого оно закончится. Мы начинаем считать, к сожалению, наши потери, приводить в порядок оружие — все, что нужно для дальнейших боевых действий. Министр обороны Резников говорит., что нужно немного перегреть внутри общества ожидания этого наступления, вроде бы мы сейчас чуть ли не до Москвы дойдем. Нет, это будет просто продвижение, дай Бог, чтобы оно было на больших территориях", — говорит Гетьман.

Он считает, что контрнаступление еще не означает конец войны и окончательную победу.

Это надо понимать и к этому морально готовиться, а не ожидать, что сейчас мы победим и война закончится. Вряд ли. Враг очень мощный, у него еще очень много оружия. Сейчас по оценкам находится 375 тысяч на нашей линии фронта, 6 тысяч один тяжелой техники.Это серьезная сила.Это люди с оружием и там много людей, которые научены воевать и они уже тоже приобрели опыт в этой войне и понимают определенную тактику наших действий.Недооценивать врага крайне опасно", — резюмирует Гетман.

Ранее Гетьман рассказал об изменении тактики врага во время массированного удара по Украине 28 апреля.

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