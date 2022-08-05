Военный эксперт рассказал, какие вражеские ракеты тяжелее всего сбивать ПВО

С начала полномасштабного вторжения агрессор Россия выпустила по территории Украины более трех тысяч разных ракет.
Впрочем, оккупанты не останавливаются и продолжают совершать террор населения. В частности, наносят удары "Калибрамы", "Искандерами", "Точкой-У", Х-101, Х-22 и тому подобное.
Какие ракеты сложнее всего сбить "24 канала" рассказал военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков.
По его словам, среди всех ракет, которые выпускает Россия, самая сложная — "Искандер-М", потому что перехват баллистической цели — очень сложная задача. Более того — ее создавали, чтобы преодолевать даже специализированную ПВО НАТО.
"Она имеет огромную скорость и атакует максимально сверху, где угол падения составляет 80-90 градусов. Это значит, если ее даже повредить, она все равно упадет на цель. Если крылатую ракету повредит: крыло, топливную систему или двигатель, то она упадет еще далеко до цели. Баллистическая ракета уже падает на цель", – объясняет Олег Катков.
Впрочем, сбивать другие вражеские российские ракеты не легче, констатирует эксперт. Россияне в войне используют ракеты для комплекса С-300 – зенитные ракеты.
"По спецификации С-300 — речь идет о 40 километрах. Это дальность радиогоризонта, чтобы довести ракету до определенного участка территории или цели. Однако применяют их для дальности 110-120 километров. То есть не управляя им на последнем участке полеты. высоте один-два километра. То есть она летит 110 километров и на высоте примерно километр теряет управление и просто падает, где бы она ни была", — отмечает Катков.
Также он отмечает, что это точность, позволяющая бить по Николаеву или Харькову. Именно поэтому российские войска наносят удары неспециализированной ракетой с целью террора населения.
Как сообщалось, эксперт Михаил Самусь рассказал, почему россияне увеличили обстрелы Николаева. Агрессор преднамеренно обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирное население города. Такие действия оккупантов свидетельствуют о террористически-информационной и психологической операциях.
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