Военный эксперт рассказал, какими будут последствия ядерного удара и можно ли их предотвратить

Если ракету сбить в воздухе, ядерный удар не произойдет.

Самое страшное во время ядерного удара – излучение, которое сжигает практически все живое, а также ударная волна, разрушающая местность до 10 км, превращая все в прах.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник на Youtube-канале ТСН рассказал о последствиях ядерного удара.

"Если ракета сбивается в воздухе, ядерный удар не произойдет. Произойдет радиактивное заражение, потому что там есть критическая масса вооруженного плутония. Если на него подействовать обычной взрывчаткой в ракете С-300, он распадется, и активное загрязнение будет некритическим и несмертельным", — отметил Черник.

Однако эксперт сообщил, что самое страшное в ядерном оружии – излучение, которое "сжигает практически все живое", а также ударная волна.

"Она может разрушать до 10 км практически в прах. Это страшно", — сказал военный эксперт.

Он отметил, что ВСУ могут перехватывать практически все ракеты, однако есть Х-47М2.

"К сожалению, эту гиперзвуковую ракету (12 800 км/ч), которую уже применили по Украине, перехватить невероятно тяжело", — добавил Черник.

Напомним, ранее дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко подчеркнул, что Путина можно остановить двумя путями : либо донести, какими будут последствия ядерного удара по Украине для России и его самого, либо передать Украине ядерное оружие.

Читайте также: