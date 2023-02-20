Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Военный эксперт рассказал, какую тактику используют россияне на войне против Украины

Военный эксперт рассказал, какую тактику используют россияне на войне против Украины

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
505
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Военный эксперт рассказал, какую тактику используют россияне на войне против Украины

Фото: скриншот с видео

оккупанты пытаются закрепиться на конретных направлениях и удержать там преимущество.

Россияне частично перебирают нашу тактику, в частности речь идет о так называемых кинжальных ударах. Впрочем, общая система проведения каких-то военных операций тянется еще со времен Советского Союза.

Об этом рассказал военный эксперт и автор "Злой Одессит" Александр Коваленко в интервью OBOZREVATEL

По его словам, россияне использовали на поле боя массированность, количественное преимущество и применение массированной артиллерии во время наступательных действий.

Но сейчас они эту тактику уже не могут использовать. Потому что нет массовости, есть только пехота в большом количестве. Танками не обеспечена, артиллерия не выдает необходимое количество обстрелов в сутки. Следовательно, они сосредотачиваются на каких-то локациях, на отдельных направлениях. говорим о Запорожской области, есть угроза для Гуляйполя и Орехового, то есть узкое направление", — говорит эксперт.

Коваленко также отмечает, что если говорится о Донецкой области — то россияне сосредоточены на Бахмуте, Авдеевке и Угледаре.

"Потому что у Угледара они вообще уже имеют такие потери, которые несовместимы с боеспособностью подразделений. В Луганской области это направление Сватового. Купянск, не исключаем также Двухлетнее, это уже непосредственно в Харьковской области. А также Кременная и Лиман – 100% они будут пытаться там продвигаться, потому что для них это идея фикс».

Напомним, что Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением, чтобы закрепить свои успехи на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Il Mondo заявил, что война, начатая Россией во главе с диктатором Путиным, должна закончиться победой Украины и крайне важно не допустить замораживания боевых действий.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
505
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация