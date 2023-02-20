Военный эксперт рассказал, какую тактику используют россияне на войне против Украины

Россияне частично перебирают нашу тактику, в частности речь идет о так называемых кинжальных ударах. Впрочем, общая система проведения каких-то военных операций тянется еще со времен Советского Союза.

Об этом рассказал военный эксперт и автор "Злой Одессит" Александр Коваленко в интервью OBOZREVATEL

По его словам, россияне использовали на поле боя массированность, количественное преимущество и применение массированной артиллерии во время наступательных действий.

Но сейчас они эту тактику уже не могут использовать. Потому что нет массовости, есть только пехота в большом количестве. Танками не обеспечена, артиллерия не выдает необходимое количество обстрелов в сутки. Следовательно, они сосредотачиваются на каких-то локациях, на отдельных направлениях. говорим о Запорожской области, есть угроза для Гуляйполя и Орехового, то есть узкое направление", — говорит эксперт.

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Коваленко также отмечает, что если говорится о Донецкой области — то россияне сосредоточены на Бахмуте, Авдеевке и Угледаре.

"Потому что у Угледара они вообще уже имеют такие потери, которые несовместимы с боеспособностью подразделений. В Луганской области это направление Сватового. Купянск, не исключаем также Двухлетнее, это уже непосредственно в Харьковской области. А также Кременная и Лиман – 100% они будут пытаться там продвигаться, потому что для них это идея фикс».

Напомним, что Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением, чтобы закрепить свои успехи на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Il Mondo заявил, что война, начатая Россией во главе с диктатором Путиным, должна закончиться победой Украины и крайне важно не допустить замораживания боевых действий.

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