Военный эксперт рассказал, кем Россия может компенсировать потери в войне против Украины

Военный эксперт рассказал, кем Россия может компенсировать потери в войне против Украины

Россия несет колоссальные потери своей армии в войне против Украины.

Чтобы пополнить ряды, Путин может отправлять воевать против Украины только что призвавшихя срочников после 2-3-месячного курса подготовки.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

"Фактически все базы, арсеналы, склады и воинские части на территории Крыма, все, что может двигаться, все, что может воевать, отправлено на фронт. Потери 126-й Горловской гвардейской бригады, дислоцирующейся в Перевальном, колоссальны. 75% личного состав батальонных тактических групп, которые сформированы на базе этой бригады и воевали в Херсонской области, уничтожен", — сказал он.

По его словам, сейчас Россия проводит определенные мероприятия по доукомплектации своих войск, но это небыстрый процесс.

"Я думаю, что местные ресурсы, на которые сейчас может ориентироваться Путин, при условии, что он не будет объявлять всеобщую мобилизацию, – это военнослужащие срочной службы. С 1 апреля в РФ начался призыв. С большой вероятностью эти срочники, пройдя 2-3-месячный курс подготовки, ближе к июлю будут поставлены в ряды и заполнят те ваканты, которые образовались в российских войсках в результате гибели или ранения российских солдат", — пояснил эксперт.

Напомним, за сутки ВСУ на юге Украины уничтожили 35 оккупантов.

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