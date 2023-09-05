Военный эксперт рассказал, когда закончится активное контрнаступление: "Риск называется "зеленка"

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что изменение погоды повлияет на контрнаступление ВСУ. Он отметил, что активные действия могут закончиться в середине ноября.

Об этом он сказал в эфире телемарафона 5 сентября.

Павел Нарожный отметил, что скоро опадут листья, а потому вести боевые действия будет сложнее и ВСУ, и российским оккупантам.

"Есть риск, который называется "зеленка". То есть листья с деревьев опадут и, скажем, на том же Купянско-Лиманском направлении один из факторов успешного сдерживания – это то, что там есть леса. Там довольно легко прятаться, достаточно легко маскироваться. Когда все листья опадут — это все будет делать гораздо сложнее, потому что деревья будут стоять голыми и все будет гораздо лучше видно как нам, так и противнику", — сказал он.

Нарожный также добавил, что не стоит забывать о холоде и морозе, которые будут осенью.

"Кроме того, не забываем о таких факторах, как мороз, холод и так далее... Я думаю, что этот дедлайн – середина ноября, когда уже не будет возможности предпринимать активные наступательные действия нам", — сказал военный эксперт.

Напомним, в ВСУ заявили, что Россия на второй линии обороны построила сеть подземных тоннелей.

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