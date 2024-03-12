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Военный эксперт рассказал, куда россияне двигаются после захвата Авдеевки

Военный эксперт рассказал, куда россияне двигаются после захвата Авдеевки

Украинская военная техника работает на фронте/Фото: Телеграмм-канал Александра Тарнавского

Авдеевское направление до сих пор остается одним из самых горячих на Донбассе, однако теперь под угрозу попало и Покровское направление.

Основные усилия российских захватчиков сейчас сосредоточены на Покровском направлении, и теперь он находится под угрозой.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в интервью OBOZ.UA.

"Думаю, сейчас уже надо говорить не об Авдеевском, а о Покровском направлении. Потому что общая цель россиян ясна — они наступают в сторону Покровска, это ближайшая цель их наступления. Меньшими силами они наступают в направлении Курахового со стороны Марьинки. Вот и все", – рассказал эксперт.

Жирохов также добавил, что наступательные действия украинских Сил обороны пока только локальные.

"Выбили российские подразделения из какого-то небольшого населенного пункта, которого уже фактически не существует — да, это улучшение тактических позиций. Но ни о каком наступлении в тех условиях, в которых сейчас находится украинская армия, я бы не стал говорить", — добавил эксперт.

Напомним, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что на Авдеевском направлении ВСУ формируют новую линию обороны. Ведь западнее Авдеевки, в нескольких километрах от города, идет снижение местности, и очень сложно. Тем более что существенных рубежей там не было.

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