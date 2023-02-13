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Военный эксперт рассказал, может ли Россия наступать на всей линии фронта

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Военный эксперт рассказал, может ли Россия наступать на всей линии фронта

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Россия продолжает опрокидывать войска на восток Украины.

В России на сегодняшний день нет сил и средств для нового полномасштабного наступления на всей линии фронта.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил военный эксперт Петр Черник.

"Имеет ли противник силы и средства для потенциального большого наступления по всей линии разграничения? На мой взгляд, нет", — заявил он.

Впрочем, по мнению эксперта, россиян не стоит недооценивать.

"Логика последних боев показывает, что они прибегают к классической "жуковской" тактике: гигантские пехотные валы, — их придется перебить. Это очень тяжелая работа", — отметил Черник.

Новое наступление России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что повторное наступление России на Украину уже началось. Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Путину не нужен мир.

В то же время стало известно, что угроза наступления с территории Беларуси снизилась. После ротации там находится около 9 тысяч русских солдат, 60 бронемашин и 40 артсистем.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что в ближайшие дни серьезных изменений линии фронта не стоит ожидать. Вооруженные силы Украины активно влияют на противника, уничтожая его ресурсы.

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Дата публикации
Просмотры
430
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