Военный эксперт рассказал, может ли Россия наступать на всей линии фронта

Россия продолжает опрокидывать войска на восток Украины.
В России на сегодняшний день нет сил и средств для нового полномасштабного наступления на всей линии фронта.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил военный эксперт Петр Черник.
"Имеет ли противник силы и средства для потенциального большого наступления по всей линии разграничения? На мой взгляд, нет", — заявил он.
Впрочем, по мнению эксперта, россиян не стоит недооценивать.
"Логика последних боев показывает, что они прибегают к классической "жуковской" тактике: гигантские пехотные валы, — их придется перебить. Это очень тяжелая работа", — отметил Черник.
Новое наступление России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что повторное наступление России на Украину уже началось. Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Путину не нужен мир.
В то же время стало известно, что угроза наступления с территории Беларуси снизилась. После ротации там находится около 9 тысяч русских солдат, 60 бронемашин и 40 артсистем.
Военный эксперт Сергей Грабский считает, что в ближайшие дни серьезных изменений линии фронта не стоит ожидать. Вооруженные силы Украины активно влияют на противника, уничтожая его ресурсы.
Читайте также: