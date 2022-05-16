Военный эксперт рассказал, можно ли сейчас деблокировать Мариуполь

Деблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно.
Если такую спецоперацию провести, то это будет стоить тысяч жизней украинских защитников.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал полковник Сергей Грабский.
Эксперт подчеркнул, что, к сожалению, сейчас невозможно деблокировать Мариуполь военным путем, чтобы спасти защитников "Азовстали". Поскольку враг может нанести удары авиацией, артиллерией и ракетами.
"Речь идет о прорыве на территорию города и ведении боевых действий на территории города. А это абсолютно сложная ситуация. Мы таким образом рискуем добавить к нашим героическим защитникам Мариуполя еще тысячи наших солдат, которые могут просто попасть в ловушку, вязавшись в уличные бои, когда будут пытаться прорваться в "Азовсталь", — подчеркнул Грабский.
Напомним, в украинском несокрушимом Мариуполе, который оккупанты полностью разрушают, ухудшается гуманитарная ситуация.
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