Военный эксперт рассказал, можно ли сейчас деблокировать Мариуполь

Военный эксперт рассказал, можно ли сейчас деблокировать Мариуполь

Деблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно.

Если такую спецоперацию провести, то это будет стоить тысяч жизней украинских защитников.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал полковник Сергей Грабский.

Эксперт подчеркнул, что, к сожалению, сейчас невозможно деблокировать Мариуполь военным путем, чтобы спасти защитников "Азовстали". Поскольку враг может нанести удары авиацией, артиллерией и ракетами.

"Речь идет о прорыве на территорию города и ведении боевых действий на территории города. А это абсолютно сложная ситуация. Мы таким образом рискуем добавить к нашим героическим защитникам Мариуполя еще тысячи наших солдат, которые могут просто попасть в ловушку, вязавшись в уличные бои, когда будут пытаться прорваться в "Азовсталь", — подчеркнул Грабский.

Напомним, в украинском несокрушимом Мариуполе, который оккупанты полностью разрушают, ухудшается гуманитарная ситуация.

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