Военный эксперт рассказал о двух направлениях нападения Беларуси на Украину

Военный эксперт сомневается в том, что нападение Беларуси на Украину может быть успешным.
Армия Беларуси может начать наступление на Украину в двух направлениях – это Волынь и Киевщина. Однако остаются сомнения в их успехах.
Об этом в интервью Марку Фейгину сказал военный эксперт из Чехии Юрий Федоров.
"Первое, что бросается в глаза, можно предположить, что вторжение Беларуси может произойти на территории Волынской области, чтобы перерезать дорогу во Львовщину и сделать невозможным поставки в Украину западного вооружения. Это — вероятный вариант. Но Волынь — это не тот регион, через который можно легко пройти, особенно в условиях весенней погоды, потому что там много лесов, также в этом регионе есть исторические партизанские традиции. Именно УПА там действовала очень долго и успешно воевала", – сказал Федоров.
Военный эксперт сомневается в том, что нападение Беларуси на Украину может быть успешным.
"Можно представить, что по лесным дорогам едет эта белорусская армада, если она решит напасть на Украину, то ее будут уничтожать. И честно говоря, я не вижу серьезных перспектив успехов этих российско-белорусских войск, если это действительно произойдет. Другой вариант, который также может обсуждаться — это использование белорусских войск для усиления российской группировки, действующей на киевском направлении. Это тоже можно рассмотреть, потому что Киев — это направление главного удара российских оккупационных войск. Но там ситуация сложилась не лучше для россиян", — подчеркнул эксперт.
Напомним, вступление Беларуси в войну против Украины остается вероятным, однако самопровозглашенный президент Лукашенко пытается избежать этого, потому что осознает последствия для себя.
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