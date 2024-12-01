Военный эксперт рассказал о новом виде войны в Курской области: детали

ВСУ оставили часть территории в Курской области и отошли на более выгодные для нанесения ударов по врагу позиции. Сейчас в регионе идет маневренная война.

Об этом заявил генерал, эксруководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

"Часть территории мы оставили, но мы не ставили задачу стоять полной линией обороны… Россияне говорят, что восстановили (контроль — Ред.) где-то на 400-500 кв км. Не восстановили. Мы просто отошли для того, чтобы не терять наших бойцов, а с другой стороны, конечно, маневрировать, наносить удары в более выгодных условиях”, — объяснил эксперт.

По словам Маломужа, задача организации устойчивой линии обороны на Курщине не стояла. Поэтому Силы обороны выполняют на этом участке фронта задачи маневренной войны.

"Это новый вид войны, который не характеризуется созданием только укрепрайонов. Он предусматривает передвижение войск, нанесение ударов — и фронтовых, и фланговых. Враг заходит в серую зону — снова наносим огневой удар и, конечно, передвигаемся", — добавил он.

Напомним, ранее ВСУ уничтожили российскую переправу через Сейм возле Карижа в Глушковском районе, к западу от главного выступления Курской области.

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