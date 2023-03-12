Военный эксперт рассказал о прорыве обороны окупантов в Запорожском направлении

У украинских военных достаточно сил, чтобы прорвать оборону окупантов в Запорожском направлении.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, у россиян сейчас нет возможности перебросить войска и с Крымского направления.

"На сегодняшний день Крымский мост не работает. Единственный путь опрокидывания тяжелой техники на сегодняшний день — это паромная переправа, поэтому россияне стягивают войска под Бердянск и Мариуполь. Потому что боятся оказаться в ловушке, если не получится выйти оттуда к нашему контрнаступлению. Мы подловили их в этом плане", — отмечает эксперт.

Он считает, что даже новой волны мобилизованных россиян не хватит, чтобы сбалансировать линию фронта.

"Почему Путин просит о перемирии? Потому что он понимает, что как только мы будем готовы к наступлению, им нечем будет защищаться", — добавляет эксперт.

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Отметим, что основной целью российских войск остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Они продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, а также попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области.

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