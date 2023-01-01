Военный эксперт рассказал о российской ПВО и новой фазе войны

Российская система ПВО слишком переоценена самими же россиянами. На самом деле прикрыть ПВО столь обширную территорию является сложной задачей.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Мы переходим к следующей фазе этой войны, когда превенцией ракетных ударов будет угроза обстрелов российских аэродромов. Россияне даже не ожидали, что их аэродромы могут атаковать, а потому они стянули ПВО на фронт и даже переоборудовали С-300 для обстрелов Украины. Теперь они вынуждены возвращать свою систему ПВО на аэродромы и в Москву. Россияне давно распространяли миф, что их система ПВО лучшая в мире.То есть, что у них есть все и ничего не может пробраться. Но я бы советовал обратить внимание на Крым, где действительно много ПВО, но туда долетают наши дроны", – объяснил Кузан.

Взрывы на аэродроме "Энгельс" в России

В России в ночь на 26 декабря на военном аэродроме в Энгельсе раздался мощный взрыв. Это был второй взрыв через месяц. В России заявили о трех погибших кафиров, хотя по разным данным, их могло быть больше.

После взрывов там вспыхнуло масштабное возгорание. Площадь пожара после взрыва достигла 120 квадратных метров. В Энгельсе мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

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