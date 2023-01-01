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Военный эксперт рассказал о российской ПВО и новой фазе войны

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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1581
Время на прочтение
2 мин
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Военный эксперт рассказал о российской ПВО и новой фазе войны

Фото: wikipedia.org

Эксперт подчеркнул, что россияне даже не смогли прикрыть системой ПВО Крым.

Российская система ПВО слишком переоценена самими же россиянами. На самом деле прикрыть ПВО столь обширную территорию является сложной задачей.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Мы переходим к следующей фазе этой войны, когда превенцией ракетных ударов будет угроза обстрелов российских аэродромов. Россияне даже не ожидали, что их аэродромы могут атаковать, а потому они стянули ПВО на фронт и даже переоборудовали С-300 для обстрелов Украины. Теперь они вынуждены возвращать свою систему ПВО на аэродромы и в Москву. Россияне давно распространяли миф, что их система ПВО лучшая в мире.То есть, что у них есть все и ничего не может пробраться. Но я бы советовал обратить внимание на Крым, где действительно много ПВО, но туда долетают наши дроны", – объяснил Кузан.

Взрывы на аэродроме "Энгельс" в России

В России в ночь на 26 декабря на военном аэродроме в Энгельсе раздался мощный взрыв. Это был второй взрыв через месяц. В России заявили о трех погибших кафиров, хотя по разным данным, их могло быть больше.

После взрывов там вспыхнуло масштабное возгорание. Площадь пожара после взрыва достигла 120 квадратных метров. В Энгельсе мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

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Дата публикации
Просмотры
1581
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