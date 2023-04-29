Военный эксперт рассказал о ситуации на фронте и наиболее сильных позициях для контрнаступления

Военный эксперт Роман Свитан высказался о том, что первая фаза украинского контрнаступления уже началась. На этом этапе задействована фронтовая разведка, которая заходит в русский тыл на глубину до 30 км.

Такое мнение Свитан высказал в комментарии УНИАН.

По его словам, активные действия украинской армейской разведки начались сразу после Пасхи, когда на юге начала активно распускаться зелень. Разведчики действуют в русском тылу, собирая необходимые для планирования наступательных действий сведения.

Свитан высказал мнение о том, что разведка действительно могла высадиться на левом берегу Днепра Херсонской области. Такие действия могут быть подготовкой к созданию плацдарма перед самым контрнаступлением. Впрочем, подчеркнул эксперт, плацдарм не обязательно будет именно там, где была замечена активность украинской разведки. Окончательное решение будет принято позже

"А сами разведчики заходят (на оккупированную территорию – Ред.) везде, где можно зайти и выполнить боевое задание. По всей линии фронта – начиная от Кинбурнской косы и заканчивая Купянском. Везде наши разведчики на глубине до 30 километров", – пояснил. Рассвет.

Вместе с тем Роман Свитан отмечает, что это еще нельзя считать собственно наступательными действиями. Они ведь будут сосредоточены уже не по всей линии фронта, а на одном-двух направлениях. Сейчас наиболее сильные позиции для наступления ВСУ имеют на Херсонско-Запорожском направлении, потому что там оккупанты располагают всего одной ветвью поставок.

"А вот Донецкое направление для нас не выгодно ни в одной позиции. Там россияне находятся на возвышенности. На Донбасс очень сложно наступать, Донбасс можно только обойти со стороны левого берега Северского Донца на Луганск из Сватового и Кременной. Но пока у россиян там большое количество сил и средств. А подвоз амуниции — там очень короткое плечо", — объяснил Свитан.

Напомним, на фоне подготовки контрнаступления в Сети появились данные о высадке ВСУ на левом берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области. В ВСУ эту информацию не подтверждают, но и не исключают, что оккупанты вскоре прибегнут к очередному "жесту доброй воли" на юге Украины. Что происходит на Херсонском направлении фронта, как действуют украинские военные на юге, как оценивают ситуацию эксперты – читайте в материале ТСН.ua.

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