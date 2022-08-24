Военный эксперт рассказал о средствах, которые могут существенно изменить ситуацию на поле боя

Вся линейка американской авиации заслуживает внимания в контексте помощи Украине во время войны с РФ.

Военный эксперт Петр Черник высказал мнение об изменении ситуации на фронте и средств, с помощью которых можно ускорить победу Украины.

"Авиация. Однозначно. Здесь не о чем дискутировать. Я был, есть и буду ярым поклонником всей американской линейки авиации. Такие высококачественные авиационные комплексы General Dynamics, как F-16 или F-15. До 30 машин такого класса могут существенно изменить поле боя ", — сказал Черник.

По его словам, даже не имеющие аналогов в мире ударные штурмовики класса А-10 Thunderbolt однозначно помогут переламывать ход этой войны.

Также Черник отметил, что уже осенью 2022-го боевые действия станут менее интенсивными, а впоследствии может наступить определенная оперативная пауза с активными артиллерийскими боями. Однако горячая фаза восстановится ближе к лету следующего года.

"По моему мнению, к осени эта фаза войны, скорее всего, притихнет по какой-то линии, по которой не смогу спрогнозировать. Потом будет определенная оперативная пауза и итоговая российско-украинская война, которая должна усилить московский империализм", — отметил Черник.

Он также выразил убеждение, что наше государство и РФ в нынешнем виде не могут существовать друг с другом.

"К сожалению, Россия имеет самый большой запас артиллерии во всем мире. Если США имеют всего одну тысячу артиллерии калибра 155-миллиметров, то в России количество разных классов артиллерии составляет около 4,5 тысяч рабочих стволов. Еще несколько тысяч находятся в "консервации" на складах. Конечно, российская артиллерия не отличается качеством и точностью. Однако это все равно оружие, которое может убивать. Тем более у кафиров практически безлимит снарядов", — сказал эксперт.

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