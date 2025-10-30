Военный эксперт рассказал о тактике врага в Покровской агломерации

Война в Украине / © Associated Press

Пока российские войска пытаются реализовать так называемую тактику «малых котлов» вокруг Покровской агломерации — Покровская, Мирнограда и Доброполье. В то же время продолжаются попытки сдержать украинское контрнаступление на Добропольском направлении.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы «Правое Дело» Дмитрий Снегирев.

«Покровская агломерация — это не только сам Покровск, а также Мирноград и Доброполье — крупные промышленные города. Захватчики пытаются создать серию малых котлов вокруг этих населённых пунктов. В частности, ведутся активные боевые действия в центре Покровска, возле железнодорожного вокзала, а также в районе второй школы. Враг пытается закрепить тактические успехи в направлении промзоны», — отметил эксперт.

Снегирев также рассказал о ситуации в Мирнограде. По его словам, в районе шахты 5/6 зафиксировано накопление вражеских штурмовых групп.

«Информация о Мирнограде контраверсионна. Часть уже верифицирована: есть подтвержденная зона контроля россиян у шахты 5/6. Там они создали опорные пункты в админзданиях, которые используют операторы БПЛА», — уточнил он.

Отдельно эксперт упомянул и о ситуации в Родинском, являющемся ключевым пунктом обороны Украины на этом направлении.

«Почему там ведутся ожесточенные бои? Через Родинское проходит единственная асфальтированная дорога, которая критически важна для логистики. Враги закрепились в районе детского сада. Сейчас украинские силы проводят контрдиверсионные мероприятия по уничтожению штурмовых групп», — пояснил Снегирев.

По его словам, главный удар захватчиков направлен по флангам украинской группировки со стороны Родинского и населенного пункта Владимировка.

«Из Владимировки враг давит на Гришино. Это опять-таки важная локация украинских сил обороны», — подытожил военный эксперт.

