Военный эксперт рассказал о том, почему боевики из Сирии не угрожают ВСУ

Сирийцы не умеют воевать, как пехота.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что боевики из Сирии не угрожают ВСУ, поскольку они не умеют воевать в условиях, которые сейчас есть в Украине.
Об этом сообщает 24tv.ua.
Эксперт подчеркнул, что сирийцы не умеют воевать как пехота. Также Жданов считает, что если россияне отправят на войну сирийцев, то произойдет разбалансировка сил.
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