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Военный эксперт рассказал о том, почему боевики из Сирии не угрожают ВСУ

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Военный эксперт рассказал о том, почему боевики из Сирии не угрожают ВСУ

Associated Press

Сирийцы не умеют воевать, как пехота.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что боевики из Сирии не угрожают ВСУ, поскольку они не умеют воевать в условиях, которые сейчас есть в Украине.

Об этом сообщает 24tv.ua.

Эксперт подчеркнул, что сирийцы не умеют воевать как пехота. Также Жданов считает, что если россияне отправят на войну сирийцев, то произойдет разбалансировка сил.

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