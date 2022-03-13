Военный эксперт рассказал о том, почему боевики из Сирии не угрожают ВСУ

Военный эксперт рассказал о том, почему боевики из Сирии не угрожают ВСУ

Сирийцы не умеют воевать, как пехота.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что боевики из Сирии не угрожают ВСУ, поскольку они не умеют воевать в условиях, которые сейчас есть в Украине.

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Об этом сообщает 24tv.ua.

Эксперт подчеркнул, что сирийцы не умеют воевать как пехота. Также Жданов считает, что если россияне отправят на войну сирийцев, то произойдет разбалансировка сил.

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