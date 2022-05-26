Военный эксперт рассказал об угрозе с Черного моря и сколько у России есть подлодок

Военный эксперт рассказал об угрозе с Черного моря и сколько у России есть подлодок

Об угрозе с моря и технике, имеющейся у врага. Сколько у россиян есть подлодок в Черном море и чем нам помогут комплексы "Гарпун".

Рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона "FreeДОМ".

"У врага в общей сложности 6 подлодок. Они все дизельные, без атомной энергетической установки. У нас ситуация с подлодками остается единственной проблемой. Но с учетом того, что вражеские лодки дизельные, они должны постоянно всплывать для подзарядки. Поэтому в эти моменты можно их и подлавливать", — отметил эксперт.

Жданов также добавил, что комплексы "Гарпун" позволят нам контролировать довольно большую акваторию Черного моря. Под прикрытием этих комплексов можно попытаться восстановить проход гражданских судов по тем маршрутам, по которым они ходили до войны.

Следует отметить, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поделился, что Дания собирается передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" (Harpoon).

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 92-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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