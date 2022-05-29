Военный эксперт рассказал об успехах украинского контрнаступления на Юге и тяжелых боях за Северодонецк

Военный эксперт рассказал об успехах украинского контрнаступления на Юге и тяжелых боях за Северодонецк

Украинские войска, как и ожидалось, медленно начали освобождать оккупированные территории и делают это настолько успешно, что создают себе выгодные условия для дальнейшего вытеснения врага.

На южных направлениях в Запорожской области в районе Гуляйполя, а еще в Южно-Бугском направлении Херсонщина, Николаевщина украинская армия успешно вытесняет врага, отметил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "Единого марафона" в слоте ТСН.

«Украинские силы смогли получить господствующую высоту, или получить территорию с другими природными препятствиями – водными, лесными и так далее, которые создают дополнительные возможности для нас, дают преимущество в разведке, выявлению огневых позиций врага и их уничтожения», — отметил эксперт.

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Он добавляет, что за эти месяцы полномасштабного вторжения Россия пыталась занять, например, административные границы Херсона, но их оттеснили. Войскам удается сужать кольцо вокруг оккупированного Херсона и близлежащих территорий, что дает возможность дальнейшего освобождения. "Просто это делается не постепенно, шаг за шагом, осторожно", — отмечает эксперт.

Мусиенко убеждает, что дальнейшему развитию событий в пользу Украины будут служить поставки вооружения от партнеров, а вот россияне уже и так подтягивали туда силы, установили системы ПВО и дополнительные подразделения. А в Мелитополь подтянули даже танки, потому что боятся украинского подполья.

А вот ситуация в Луганской области продолжает быть сверхсложной, отмечает эксперт, ведь россияне уже не ведут широкую наступательную операцию, а перешли на точечные удары. Одной из точек является Северодонецк, который пытаются захватить. Но эксперт уверяет, что бои хотя и продолжаются очень тяжелые практически на окраине города, но украинские силы дают достойное сопротивление. Так что о том, что враг захватит город, говорить рано.

Мусиенко говорит, что Россия бросает много сил, но и они истощаются, они несут серьезные потери. «Надо понимать, после этого витка событий наступление на Северодонецк, Лиманское, Изюмское... Чем дольше продолжаются такие бои безуспешно для противника, тем больше они истощаются. Со временем им нужна будет пауза, чтобы доукомплектовываться», – отмечает эксперт.

Он добавляет, что о котле, который так стремились создать россияне на Северодонецком направлении, информации нет.

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