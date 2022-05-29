Военный эксперт рассказал об успехах украинского контрнаступления на Юге и тяжелых боях за Северодонецк

Украинские войска, как и ожидалось, медленно начали освобождать оккупированные территории и делают это настолько успешно, что создают себе выгодные условия для дальнейшего вытеснения врага.
На южных направлениях в Запорожской области в районе Гуляйполя, а еще в Южно-Бугском направлении Херсонщина, Николаевщина украинская армия успешно вытесняет врага, отметил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "Единого марафона" в слоте ТСН.
«Украинские силы смогли получить господствующую высоту, или получить территорию с другими природными препятствиями – водными, лесными и так далее, которые создают дополнительные возможности для нас, дают преимущество в разведке, выявлению огневых позиций врага и их уничтожения», — отметил эксперт.
Он добавляет, что за эти месяцы полномасштабного вторжения Россия пыталась занять, например, административные границы Херсона, но их оттеснили. Войскам удается сужать кольцо вокруг оккупированного Херсона и близлежащих территорий, что дает возможность дальнейшего освобождения. "Просто это делается не постепенно, шаг за шагом, осторожно", — отмечает эксперт.
Мусиенко убеждает, что дальнейшему развитию событий в пользу Украины будут служить поставки вооружения от партнеров, а вот россияне уже и так подтягивали туда силы, установили системы ПВО и дополнительные подразделения. А в Мелитополь подтянули даже танки, потому что боятся украинского подполья.
А вот ситуация в Луганской области продолжает быть сверхсложной, отмечает эксперт, ведь россияне уже не ведут широкую наступательную операцию, а перешли на точечные удары. Одной из точек является Северодонецк, который пытаются захватить. Но эксперт уверяет, что бои хотя и продолжаются очень тяжелые практически на окраине города, но украинские силы дают достойное сопротивление. Так что о том, что враг захватит город, говорить рано.
Он добавляет, что о котле, который так стремились создать россияне на Северодонецком направлении, информации нет.
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