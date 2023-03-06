Военный эксперт рассказал, почему Кременная и Купянск являются важными направлениями для России

Россияне сосредоточили на этом участке фронта свои элитные силы.

Направления Кременной и Купянска важны для оккупационной армии, в частности, для усиления ее правого фланга наступательных действий.

Об этом сегодня, 6 марта, в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Эксперт отметил, что для путинской армии направление Кременная и Купянск – это усиление правого фланга наступательных действий путинских войск.

"Крайне важно обеспечить столь серьезное продвижение на этом участке вперед, чтобы в дальнейшем обезопасить движение путинских войск, которые будут реализовывать главную миссию Путина — до конца марта взять полностью под контроль всю территорию Луганской и Донецкой областей. Поэтому действия путинских войск на этом участке фронта, Кременная и Купянск, они абсолютно рациональны, но неэффективны", — сказал Селезнев.

Он добавил, что россияне сосредоточили на этом участке фронта свои элитные силы.

“Россияне сосредоточили там очень много сил и средств, толку только от этого немного, но опять же, немного только потому, что украинские Силы обороны проводят маневровую оборону, эффективно комбинируют действия штурмовой авиации, прежде всего артиллерии. И тем самым каждый раз все эти "мясные волны" российских солдат превращаются в пепел вместе с той бронетехникой, на которой они пытаются двигаться на наши оборонные позиции", — сказал он.

Селезнев также сообщил о крайне сложной ситуации в районе Авдеевки, Марьинки, Красногоровки Донецкой области.

“Там также продолжаются очень тяжелые бои. Украинские Силы обороны там тоже сталкиваются с невероятным давлением со стороны путинских войск. Но и там продвижения у путинских войск нет практически никакого. А вот потери огромны”, — сказал эксперт.

Напомним, руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты постоянно меняют свою тактику возле Кременной Луганской области. Россияне наступают то сотнями пехоты, то несколькими ротами тяжелой техники.