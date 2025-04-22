Военный эксперт рассказал, почему Украина должна пойти на временное перемирие с РФ

Назар Крицкалюк / © фейсбук

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Несмотря на длительные дискуссии о мире, реальные предложения по перемирию между Украиной и РФ появились только после саммита в Джидде. Речь шла уже не только об ограниченном прекращении огня, но и об общем 30-дневном затишье на фронте.

Такое мнение высказал капитан ВСУ, доцент кафедры военной политологии Военного института КНУ имени Тараса Шевченко кандидат политических наук Назар Крицкалюк в комментарии Телеграфу.

По его словам, временами это не заморозка конфликта, а потенциальный шанс на передышку. Такая пауза позволила бы украинским силам укрепить позиции, решить логистические задачи и оценить истинные намерения Москвы.

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Эксперт считает, что временное прекращение огня может стать тестом: оно покажет, готова ли Россия соблюдать условия, а также позволит мировому сообществу проверить эффективность механизмов мониторинга.

Учитывая исторический опыт и недавние нарушения договоренностей, в частности, во время «пасхального перемирия», которое было нарушено почти 3000 раз, доверие к России остается одним из главных вызовов. После 19 апреля, когда было объявлено прекращение огня, русские войска активизировали атаки дронами и артиллерией.

Напомним, ранее мы писали о том, что исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов заявлял, что Россия пыталась обвинить Украину в срыве «пасхального перемирия», чтобы повлиять на Трампа, но эта операция провалилась из-за реакции Белого дома.