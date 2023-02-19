Военный эксперт рассказал, почему в разведках отличаются данные о потерях россиян на войне.

Сегодня подсчитать потери российской армии в Украине невозможно. Однако данные Генштаба наиболее приближены к реальности.

Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный

Он рассказал, что разница в цифрах потерь России зависит от особенностей подсчетов, а Украина видит больше разведки других стран.

"Потери России в войне подает украинский Генштаб и иностранные разведки. Подсчитать российские потери точно – невозможно, но данные Генштаба наиболее приближены к реальности", — сказал он.

В Британской разведке отметили, что общие потери России убитыми и ранеными составляют около 200 тысяч человек. В то время как данные украинского Генштаба свидетельствуют о 142 тысячах только убитыми и около 300 тысяч ранеными. То есть, общие потери составляют около 450 тысяч россиян.

По словам эксперта, такая разница появляется из-за особенностей подсчетов.

"Дело в том, что в Украине считают потери россиян по отчетам наших офицеров. К примеру, ВСУ уничтожили взводный опорный пункт, который по штату должен насчитывать 17 солдат. Украинские офицеры примерно смотрят, сколько могло быть убитых и отчитываются об этом", — добавил. он.

По данным Генштаба, российская армия потеряла почти 600 военных за предыдущие сутки.