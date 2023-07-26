Военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут наступать через Каховское водохранилище

Река в районе Каховской ГЭС действительно высохла, но тяжелая техника не сможет там пройти.

Украинские военные вряд ли смогут переправиться через Каховское водохранилище, к тому же россияне держат возле Запорожской АЭС множество российской артиллерии, постоянно бьющей по правому берегу Днепра.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"То, что там нет линии обороны, еще не говорит о том, что там нет войск. На левом берегу располагается 49-я общевойсковая армия, усиливающая Запорожское направление", — заявил он.

Жданов отметил, что река в районе Каховской ГЭС действительно высохла, но тяжелая техника не сможет там пройти.

"Более 50 лет было водохранилище (введено в эксплуатацию в 1955 году — 1958-м годах, – ред.), представляете, как пропитана почва водой. Да, сверху может быть сантиметров 20 и подсохло, там даже были фотографии, но тяжелая техника вряд ли или пройдет. Под огнем вражеской артиллерии будет крайне тяжело. Я думаю, что военные будут искать другие и короткие дороги", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которое взорвали россияне ночью 6 июня.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что нельзя измерять эффективность Вооруженных сил только километрами. Потому что эффективность – это гораздо более широкое понятие.

Читайте также: