Военный эксперт рассказал, сколько боеприпасов могло быть на атакованном складе в Тверской области

На военном арсенале в Тверской области России, атакованном Украиной, могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов. Среди них преобладали 122 мм реактивные снаряды и 82 мм мины. Этого запаса хватило бы на 10-18 месяцев боевых действий.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, на 107-м арсенале ГРАУ в Тверской области, атакованном дронами СБУ и Сил обороны, хранилось до 30 тысяч тонн боеприпасов, в основном 122-мм реактивные снаряды для РСЗО и 82-мм мины. Если учитывать только 122-мм снаряды, то это более 460 тысяч выстрелов. Такой запас может обеспечить активные боевые действия в течение 10 месяцев или более года при средней интенсивности.

Относительно 82 мм мин, их количество составляло около 10 миллионов выстрелов. При интенсивном использовании в зоне боевых действий этого запаса хватило бы на полтора года активного применения.

Коваленко также отмечает, что на арсенале могли храниться и другие типы боеприпасов, такие как 152 мм снаряды для ствольной артиллерии и зенитные управляемые ракеты. Он считает, что масштаб потерь значительный, даже если учитывать смешанный тип боеприпасов. Оценивая ситуацию, эксперт считает, что ликвидировать последствия взрывов будет сложно, и, вероятно, арсенал будут наблюдать издалека до полного сгорания боеприпасов, подобно тому, как это делалось с нефтебазами.

Напомним, в ЦПИ СНБО рассказали, что на складе в Торопце хранили ракеты и создавали запас северокорейских KN23.

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