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Военный эксперт рассказал, сколько продлится опернаступательная операция россиян

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Военный эксперт рассказал, сколько продлится опернаступательная операция россиян

Associated Press

Украинский военный эксперт Олег Жданов оценил продолжительность опернаступательной операции РФ в Украине.

По его словам, это может длиться месяц-два, поскольку, прежде всего, в оккупантов недостает сил и средств.

Об этом украинский военный эксперт Олег Жданов.

"Может, месяц, два. Во-первых, мы не видим больше у них сил и средств. И, во-вторых, обычно опернаступательная операция планируется от семи до 14 дней. Классика — 7-10 дней. Дело в том, что в наступлении очень трудно подготовить логистику. Надо сосредоточить большие запасы, накопить большие запасы боеприпасов, топлива, расположение медицинских заведений для эвакуации раненых. И такой интенсивный темп, ну больше 70 суток, держать невозможно. И это все должно быть у фронта", — сказал он. он.

Напомним, в Кремле начали "чистку" руководителей "ЛНР" из-за неудач на фронте.

Как сообщалось, Арестович рассказал, когда прекратятся ракетные удары по Украине.

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