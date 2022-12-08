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Военный эксперт рассказал, сколько Путину нужно мобилизовать россиян для попытки остановки ВСУ

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
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Военный эксперт рассказал, сколько Путину нужно мобилизовать россиян для попытки остановки ВСУ

Фото: Associated Press

По словам эксперта, 300 тысяч, о которых говорит глава Кремля, мало для перемен на фронте.

Военный эксперт Михаил Самусь рассказал, сколько Путину нужно еще мобилизовать и отправить на войну против Украины россиян, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

Об этом он сказал в эфире телемарафона в слоте ТСН.

"Путин заявил, что 300 тысяч в РФ призвали, 150 тысяч уже на фронте, а еще 150 тысяч еще в тренировочных лагерях. Верить ему конечно нельзя, но эти цифры где-то повторяются в разных видах. Возможно, где-то оно и соответствует реальности. Но понятно, что Путину нужно еще не менее 500 тысяч, чтобы добиться какого-то изменения на фронтах", — считает эксперт.

Самусь также добавляет, что россияне потеряли очень много времени, когда пытались прорвать украинскую оборону на Донбассе и потому, чтобы добиться каких-либо изменений на поле боя и начать повторное наступление на север Украины из Беларуси, им нужно изменить ситуацию на востоке и на юге.

Заявления Путина о продолжительности войны и мобилизации в РФ

Напомним, 7 декабря российский диктатор Владимир Путин назвал мобилизационные цифры в РФ. Так, по его словам, в армию призвали уже 300 тысяч россиян, из которых 150 тысяч уже отправили на войну против Украины, а 150 тысяч готовят в тренировочных лагерях. Более того, глава Кремля подчеркнул, что "разговоры о дополнительных мобилизационных мерах не имеют смысла".

В то же время эксперты сообщают, что, несмотря на официальные заявления о завершении мобилизации, она в РФ продолжается. Потому что потери страны-агрессора растут, а воевать Путин собирается еще долго. О чем он также заявил 7 декабря, готовя тем самым россиян к тому, что война против Украины быстро не закончится. "Появление результатов спецоперции может быть длительным процессом", – заявил российский диктатор.

Как объяснили эксперты американского Института изучения войны (ISW), такими заявлениями Путин заставляет российскую аудиторию ждать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных украинских территорий.

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Дата публикации
Просмотры
2118
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