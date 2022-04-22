Военный эксперт рассказал, сколько времени Россия будет ракетами обстреливать Украину

Военный эксперт рассказал, сколько времени Россия будет ракетами обстреливать Украину

Россия еще несколько недель может ракетами обстреливать Украину.

Затем в оккупантов могут закончиться запасы, а новых ракет РФ из-за санкций не сможет изготовить.

Об этом в комментарии "Униан" сказал руководитель центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

Мусиенко отметил, что с производством гиперзвукового оружия и высокоточного оружия у России будут проблемы. Он подчеркнул, что со временем производство ракет в РФ начнет деградировать, однако пока у них есть запасы, которые они стали более экономно использовать.

"На несколько недель, думаю, хватит. А дальше будут серьезные проблемы. Как я уже сказал, запасы ракет будут постепенно иссякать. А технологии для производства новых или модернизации существующих им уже "отрезают", — объясняет руководитель центра военно-политических исследований.

Он добавил, что из-за экономии "Искандеров" оккупанты используют "Точку У" и наносят авиаудары.

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