Военный эксперт рассказал, удастся ли российским оккупантам захватить Харьков

Россияне хотели бы захватить Харьков, однако у них ничего не получится.

Однако у них две задачи – безопасная эксплуатация украинской инфраструктуры оккупационной армией и создание постоянного давления на Харьков.

Об этом в эфире телеканала Freedom сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Еще ни один миллионный город не был взят военной силой. У России есть желание захватить Харьков, но нет возможности. Здесь речь идет о двух задачах. Первая — это создание безопасной эксплуатации коммуникационных направлений от Волчанска через Купянск и далее. Это необходимо для обеспечения группировки войск, действующих на Изюмском направлении в сторону Славянска и Барвенкового, второе – это продвижение ближе к Харькову, чтобы создать постоянное давление на город, потому что Харьков – это большой индустриальный центр, где у нас есть большой потенциал по созданию вооружения и боевой техники. Также это делается для создания напряжения, чтобы мы растянули наши войска и сделали невозможным их переброску на другие направления", — сказал Грабский.

Напомним, фронт на Харьковском направлении выглядит "замороженным". В ближайшее время существенных изменений в Харьковском направлении не будет.

Читайте также: