Военный эксперт рассказал, зачем России нужна армия Беларуси в войне против Украины

Юрий Федоров отметил, что в России с 1 апреля должна начаться демобилизация.

России нужна армия Беларуси в качестве "пушечного мяса" и чтобы открыть новый фронт войны в Украине.

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Об этом в интервью Марку Фейгину сказал военный эксперт из Чехии Юрий Федоров.

"Российские войска терпят серьезную неудачу. Но я бы не говорил, что российская армия уже проиграла. Однако в долгосрочном плане, видимо, проиграла. Поражения очевидны. И то, о чем говорят все комментаторы и журналисты, в российской армии не хватает резервов. А 15-17 тысяч белорусских солдат и офицеров, которых теоретически можно бросить на украинский фронт, скорее всего, как пушечное мясо, чтобы отвлечь ВСУ, потому что это не второй фронт, а четвертый или даже пятый. Это для того, чтобы улучшить свои позиции на юге, Донбассе или севере возле Киева", — пояснил военный.

Также Юрий Федоров отметил, что в России с 1 апреля должна начаться демобилизация.

"А с 1 апреля должен начаться новый призыв, а соответственно демобилизация солдат-срочников, которых призвали год назад и большинство из которых воюет против Украины. У Путина есть возможность отложить демобилизацию или начать частичную мобилизацию уже официальную. Но отмена демобилизация вызовет бунты в армии, потому что солдатское сарафанное радио работает, а настроение солдат плохое", — подчеркнул военный.

Напомним, вступление Беларуси в войну против Украины остается вероятным, однако самопровозглашенный президент Лукашенко пытается избежать этого, потому что осознает последствия для себя.

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