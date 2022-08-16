Военный эксперт сообщил, чем был нанесен удар по авиабазе "Саки" в оккупированной Новофедоровке

Военный эксперт Олег Жданов считает, что взрывы в Новофедоровке вероятно произошли в результате ракетных ударов, а не из-за попадания дроном-камикадзе или в результате действий партизан.

Как он сообщил 24 каналу, масштабы детонации исключают последние две версии.

Так, Жданов объясняет, что на месте взрывов были характерные воронки и не было разлета боеприпасов.

"Дрон-камикадзе имеет очень маленький заряд. Для того, чтобы одним зарядом взорвать такой склад – это нереально на сегодняшний день. Да и вы понимаете, сколько взрывчатки должны были принести партизаны, для того, чтобы взорвать этот склад и стоянку самолетов соответственно... Поэтому это вряд ли дроны-камикадзе и партизаны", – говорит военный эксперт.

Более того, добавляет Жданов, боеприпасы на таких аэродромах хранятся не в окончательно снаряженном состоянии, а без взрывателей. Поэтому они бы просто упали и не взорвались.

"Я думаю, что это был ракетный обстрел. Но на сегодняшний день никто не знает, были ли это ракеты и сколько их", — резюмировал он.

Напомним, 9 августа на одном из ключевых аэродромов оккупированного Крыма "Саки", используемого РФ для ударов по Украине, расположенном в Новофедоровке, прозвучала серия мощных взрывов. В Министерстве обороны РФ заявили, что на аэродроме якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы. Также в ведомстве сообщили, что взрывы во временно оккупированном Крыму якобы не привели к повреждению авиационной техники на аэродроме.

В то же время позже в Сети появились видео с авиабазы, где отчетливо видны поврежденные самолеты. В свою очередь Командование воздушных сил ВСУ 10 августа сообщило об уничтожении девяти вражеских самолетов во временно оккупированном Крыму.

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