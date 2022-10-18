Военный эксперт сообщил о беспрецедентных мерах оккупантов — разведке воздухом

Российские оккупанты очень боятся активизации боевых действий со стороны Вооруженных сил Украины, поэтому принимают такие беспрецедентные меры, как разведка воздухом.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт отметил, что враг совершил более 30 вылетов беспилотниками для проведения воздушной разведки.

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"Я объясню здесь, почему противник бьет в большинстве своем на Южно-Бугском направлении. Это направление мы еще называем Херсонским. Бьет преимущественно по близлежащим населенным пунктам. И такая активность этих беспилотников, несмотря на потери этих беспилотников, мы их сбиваем, не все конечно., но частично их сбиваем. Несмотря на потери этих беспилотников, противник пытается вести воздушную разведку. Почему? Потому что они очень боятся накопления резервов Вооруженных Сил Украины. Они боятся активизации боевых действий с нашей стороны, поэтому принимают такие беспрецедентные меры", — резюмировал Олег Жданов.

Эксперт добавил, что на Южно-Бугском направлении оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру. От огня противника пострадали территории более 20 населённых пунктов вдоль линии столкновения.

Напомним, аналитик американского оборонного ведомства, профессор Майкл Кларк считает, что информационная тишина, которая наблюдается в последнее время вокруг контрнаступления ВСУ на юге, может означать, что "происходит нечто великое".

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