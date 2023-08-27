Военный эксперт сообщил о новой тактике ракетных атак россиян на фоне взлета 11 стратегов Ту-95МС 27 августа

В ночь на 27 августа в воздух поднимались вражеские самолеты с потенциалом пуска в 88 ракет.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал вражескую ракетную атаку в ночь на 27 августа, во время которой зафиксировано взлет 6 стратегов Ту-95МС, впоследствии, в 00:40, еще двух стратегов Ту-95МС, а около 01: 40 еще троих.

По словам Коваленко, ночью в воздух поднималось 11 Ту-95МС. Такое количество Ту-95МС имеет потенциал пуска – 88 ракет.

Почему тогда враг не выпустил эти ракеты?

"Во-первых, потому, что у них сейчас накоплен потенциал БК ориентировочно до 30 ракет. Во-вторых, показатель ракет, загружаемых на Ту-95МС на сегодняшний день, в среднем 4 на самолет", — отметил коваленко.

Эксперт сообщил, что в результате был произведен пуск до 8 целей, 4 из которых были сбиты, а остальные, согласно официальным заявлениям, могли оказаться обманками. Пуск осуществлялся из 5 самолетов из 11. То есть, по 1-2 ракеты из самолета.

Также эксперт отметил еще одно необычное явление, а именно, тот факт, что запуск осуществлялся в районе Энгельса (РФ).

Напомним, что ранее пуски Х-101/555 производились с воздушного пространства над Каспийским морем. С других локаций пуски этих ракет были редкостью.

Собственно, на первый взгляд необычное поведение и необычная атака, но на самом деле не совсем так. Прослеживается попытка изменить тактику нанесения ракетных ударов, выбрать максимально оптимальную как локацию, так и комплекс поражающих и отвлекающих средств. ракеты, реакцию этого нашей ПВО", — отметил Коваленко.

Что касается количества самолетов, то применение большего количества Ту-95МС, чем происходит пусков, может быть обусловлено демонстрацией повышенной угрозы массированного удара, максимально активизирующей все ПВО по Украине, фиксируемой российской стороной.

Собственно, этот удар, по словам эксперта, не имел целенаправленной цели уничтожить десятки объектов, утроить адскую ночь.

"В данном случае была разведка, выявление ПВО с учетом новой тактики нанесения ударов. И если командование РВВ осталось довольно результатом, то настоящего удара ожидается в ближайшее время", — добавил он.

Напомним, в ночь на 27 августа 2023 года произошла очередная ракетная атака врага. Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. А именно, уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях.

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