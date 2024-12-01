Военный эксперт сообщил об опасности захвата двух крупных городов в Донецкой области

После захвата города Курахово в Донецкой области армия РФ может сконцентрировать все свои силы и резервы для захвата Покровска.

Такое мнение высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире "Эспрессо".

"Если россиянам удастся захватить Курахово, то будет означать, что выпрямив линию фронта, враг бросит все силы на Покровск. Очевидно, что они не будут опрокидывать силы и средства для наступления на Запорожском направлении, или где-либо. То есть, обезопасив себе южный фланг, россияне направлены свои силы на Покровске.

По его словам, если захватчики оккупируют Покровск, это поможет им выйти в тыл Торецкая и Временного Яра. Впрочем, пока "до этого им еще нужно дожить". Эксперт отмечает, что армия РФ несет большие потери, а потому ей может не хватить ресурсов. В частности это может повлиять на темпы наступательных операций российских войск.

"Потери россиян уже достигли более 2000 тыс. оккупантов ежедневно. Сегодня уже 1700 россиян. Пусть, конечно, российские генералы думают, хватит ли личного состава для проведения наступательных операций, но с такими потерями их планы могут быть разрушены", — добавил Павел Лакийчук.

Напомним, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что в случае успеха в Курахово враг бросит свободные ресурсы для окружения ВСУ. Сейчас оккупанты усиленно штурмуют Романовку и Ильинку.

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